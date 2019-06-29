Мурманск, 29 июня, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Компания Sarga International Ltd. (Sarga), зарегистрированная на Маршалловых островах, обратилась в суд в США с требованием в качестве обеспечительной меры наложить арест на 1,3 миллиона долларов, вырученных за счет продажи судна «Мурманского морского пароходства» (ММП).

Tim Green Танкер «Кузьма Минин»

Этот шаг сделан в преддверии арбитражного разбирательства с российской компанией в Лондоне.

Летом 2018 года Sarga заключила соглашение о приобретении судна «Кузьма Минин» у ММП, перечислив авансовый платеж в размере около 1,3 миллиона долларов. Однако, судно было арестовано и продано за долги в Лондоне, следует из материалов Федерального суда Восточного округа Луизианы — отмечает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

В связи с невозможностью получить судно Sarga попыталась досудебном порядке урегулировать требование о возврате аванса, однако сделать это не удалось.

ИА REGNUM писал, что ранее в отношении «Мурманского морского пароходства» было подано несколько заявлений о признании организации банкротом. В настоящее время рассматривается подобное заявление со стороны Федеральной налоговой службы. В первом квартале 2019 года ММП было вынуждено продать свои теплоходы «Поморье», «Кузьма Минин» и танкер «Варзуга».