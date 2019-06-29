Тула, 29 июня, 2019, 13:39 — ИА Регнум. «Лето. Тула. Море впечатлений», надо признать, отличный маркетинговый ход. Во-первых, в регионе соединили два слова, которые ассоциируются с отдыхом, отпуском и путешествиями. Во-вторых, в названии нового областного проекта задействовано название города, что вызывает дальнейшие ассоциации с чем-то приятным и располагающим на уикенд или полноценные каникулы, причем недалеко от Москвы.

Culture.tularegion.ru Выставка «Тайны старой крепости» в башнях Тульского кремля

Летний сезон в Тульской области стартовал 17 мая. Продлится он до 14 сентября. За более чем 100 дней регион намерен выполнить три задачи туристической сферы, которые были озвучены еще в послании губернатора Алексея Дюмина.

«Не в полной мере использован сегодня потенциал туристической отрасли. Здесь основная задача — искать новые формы продвижения региона, повышения его узнаваемости в России и за рубежом — использовать для этого все площадки. А главное — вывести качество услуг на достойный уровень, — сказал губернатор в конце 2018 года в рамках послания. — При разработке всех проектов развития региона, совершенствования общественной и деловой среды следует предусматривать возможности для развития, интеграции этой отрасли».

Продвижение, улучшение и привлечение

На рубеже 2018−19 годов Тула была новогодней столицей России. Это был федеральный проект с большой рекламной кампанией. Итог — более 280 тысяч посетителей и 60 тысяч гостей из России и из-за рубежа. На тот момент в регионе уже проходила масса мероприятий, но без единой «упаковки» мало путешественников знали об этом. После этого специалисты комитета по развитию туризма Тульской области подумали, что в летний сезон субъект наполнен событиями, но зачастую участники, например, фестиваля «Дикая мята» даже не понимают, что находятся в Тульской области и что вокруг есть еще много что можно посмотреть и поделать.

«С одной стороны, мы решили создать единый бренд и запустить кросс-промоушн, — объяснила ИА REGNUM председатель комитета по развитию туризма Тульской области Лариса Соломатина. — Еще один момент связан с тульской набережной. Она открылась 8 сентября 2018 года, а до этого практически 200 лет была закрыта, и никто даже не подозревал, как прекрасен Тульский кремль с другой стороны (было открыто только три стороны). Тогда же создали пешеходную улицу Металлистов, и город получил единое пространство».

Сегодня основной поток путешественников в регионе — это туристы выходного дня. Порядка 80% гостей в регион приезжают из Москвы и Московской области на автомобиле. Для этого сегмента туристов создали еще одно место притяжения. Каждую пятницу на улице Металлистов проходят тематические мероприятия и исторический центр по-настоящему оживает.

«Сейчас мы пытаемся выработать у туляков и туристов привычку, что на Крестовоздвиженской площади начинаются тематические представления. Тем самым мы плавно переходим из деловой части города в историческую», — объяснила Соломатина.

По словам главы комитета, большое внимание к туризму, как отрасли экономики, начали уделять совсем недавно и на федеральном, и на региональном уровнях. Новое дыхание туризму в Тульской области придал губернатор Алексей Дюмин, отразив основные задачи в послании.

«Конечный итог всей нашей деятельности — это увеличение налоговых поступлений в бюджет, — обозначила руководитель комитета. — Также мы нацелены на увеличение турпотока, объема туруслуг».

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Ориентация — бизнес

Финансирование туризма и проекта «Лето. Тула. Море впечатлений» разноплановое. Есть и федеральные, и областные средства. Однако основной упор регион делает на внебюджетные источники и партнерские взаимовыгодные отношения с бизнесом. Сегодня это в большей степени местные предприниматели, но есть и «акулы» рынка, которые работают по всей стране. Совместно со Сбербанком запущен проект «Островок туриста», предполагающий информационное взаимодействие с туристами. С «Ростелекомом» в Туле апробируют интерактивные стелы, через которые можно зайти на туристический портал области и самостоятельно составить маршрут, определиться с местом проживания, где поесть и т.д.

По мнению эксперта «Института региональной экспертизы» Ильи Шестерикова, объединение всех эвентов в один бренд позволяет региону завоевать широкую аудиторию.

«Посещая Тулу, можно найти что-то интересное не только для себя, но и для детей. Кроме того, единый концепт позволяет гостям найти себе впечатления в течение всего дня: начать утро с йоги в Белоусовском парке, днем принять участие во флеш-мобе на Казанской набережной, вечером стать участником фестиваля в Октаве или Типографии, ночью «потусоваться» на Ликерке», — говорит эксперт.

В Тульской области уже отметили рост туристического потока по сравнению с 2017 годом на 12% — это 729 тысяч гостей за 2018-й, однако окончательные цифры поступят от статистов в июле. Но в комитете предпочитают полагаться на ведомственные подсчеты и обратную связь от бизнеса, когда предприниматели сообщают о заполняемости гостиниц, кафе и других заведений.

«Накануне мы встречались с рестораторами, и они отметили увеличение туристов и, что самое приятное, рост количества иностранных гостей, — отметила Соломатина. — Акцент на продвижение в этом году у нас сделан на международном рынке, в том числе на азиатском, когда регион впервые участвовал в Международной туристической выставке в Шанхае».

Активное сотрудничество с КНР у Тульской области началось еще в 2014 году с подписания соглашения о строительстве автомобильного завода. Его запустили накануне Петербургского международного экономического форума-2019, а на самом мероприятии тульский губернатор подписал новый документ о строительстве второй очереди. Теперь же регион вошел в еще одну, не менее прибыльную и перспективную отрасль.

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Задел на будущее

Исполняя поручения Алексея Дюмина, регион создает «уголок» Тульской области в Москве. Столица — это точка притяжения для всего мира. И в ближайшие год-два тульские власти планируют забрендировать торгово-деловой комплекс «Тульский» и станцию московского метро.

«Исходя из этих задач, готовится создание сквера с артобъектами, которые популяризируют наш регион, презентация для туроператоров, журналистов и информационные стенды, которые позволят жителям и гостям белокаменной запланировать и забронировать поездку в Тульскую область на месте», — анонсировала Лариса Соломатина.

Единый концепт «Лето. Тула. Море впечатлений» — пока новый формат для региона, и, по словам эксперта Ильи Шестерикова, это объясняет перекос в сторону Тулы.

«Хотелось бы большего количества и разнообразия форматов и для районных центров, которые пока ограничиваются традиционными брендами «Праздника крапивы» или «Дня Бежина луга», — предлагает эксперт.

Специалисты также подчеркивают, что личное участие тульского лидера Алексея Дюмина демонстрирует его последовательную позицию по отношению к туризму, как одной из важных отраслей экономики региона, а с другой позволяет приглашать в область как более статусные мероприятия, так и vip-гостей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Тульская область в развитии туристической индустрии рассматривает как историческую составляющую, так и культурную. В 2020 году регион готовится отметить 500-летие Тульского кремля. Для этого в центре города создается «Музейный квартал», а в Москве до сентября будет работать выставка в Государственном историческом музее, посвященная этой круглой дате.

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