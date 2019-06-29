Иркутск, 29 июня, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Эвакуация в связи с мощнейшим наводнением и перевод на режим «Чрезвычайная ситуация» потребовались ещё в двух районах Приангарья — Чунском и Зиминском. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Правительство Иркутской области Наводнение в Иркутской области

Так, из-за повышения уровня воды на реке Чуне произошло частичное подтопление населенных пунктов Баер, Баянда, Бунбуй, Октябрьский, Пионерский, Приудинск, Тахтамай. В пункт временного размещения, организованного на базе средней школы, эвакуированы 20 человек, включая двух детей. Из островного поселка Братскаяпротока в настоящий момент на лодках вывезены трое взрослых и семь детей.

реке Оке, и прогноз гидрометеорологов неблагоприятный». Начальник 5 отряда федеральной противопожарной службы Александр Николаев «С сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам в ближайшее время планируем вывезти оттуда еще пятнадцать жителей, поскольку наблюдается значительное повышение уровня воды в, и прогноз гидрометеорологов неблагоприятный».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Приангарье продолжается уже несколько дней. Транспортное сообщение с населенными пунктами остановлено в пяти районах Иркутской области: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском и Зиминском. Затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. Уровень воды в реках продолжает прибывать.