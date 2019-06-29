Санкт-Петербург, 29 июня, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Уволившиеся и остающиеся сотрудники завода Ford Sollers в Ленинградской области в субботу, 29 июня, вышли на согласованный митинг на площади Ленина в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Участник митинга рабочих завода Ford во Всеволожске

Они вновь потребовали сохранить рабочие места на производственной площадке во Всеволожске и допустить представителей трудового коллектива к переговорам властей Ленобласти с будущим инвестором, к которому перейдет заводская площадка.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники митинга рабочих завода Ford во Всеволожске

На заводе во Всеволожске к моменту объявления решения о закрытии работало порядка 900 человек, из них около 800 рабочих. Митинг в Петербурге собрал около ста человек. Поддержать рабочих пришли активисты ряда левых политических движений.

Лидер профсоюзной организации на заводе «Форд» Михаил Сергеев рассказал, что сейчас на предприятии идет частичный демонтаж оборудования, но снятое с ферм оснащение пока остается на заводе. Это свидетельствует о том, что завод могут продать вместе с оборудованием, а значит сохранится автомобильный профиль предприятия.

«Мы предполагаем, что идет зачистка территории для инвестора, чтобы он комфортно въехал на завод, оказавшись без социальных обязательств перед трудовым коллективом», — предполагает Сергеев.

Дарья Драй ИА REGNUM Участник митинга рабочих завода Ford во Всеволожске

Профсоюзный активист также рассказал, что обещания помощи в трудоустройстве уволенных сотрудников, которые давали власти Ленобласти, так и остались обещаниями. Это касается и выездной комиссии областной службы занятости, которая приезжает на завод.

«Комиссия занимается болтологией, по моим сведениям, трудоустроенных — ноль человек», — заявил Сергеев.

Он рассказал, что на те вакансии, которые предлагаются, устроиться невозможно: «Задают два вопроса — возраст и прежнее место работы. Услышав слово «Форд», разговор заканчивают».

Дарья Драй ИА REGNUM Митинг рабочих завода Ford во Всеволожске на площади Ленина

По мнению выступавших, это делается намеренно, чтобы «преподнести урок тем, кто умет бороться за свои права».

Кроме того, налицо возрастная дискриминация в отношении тех, кто долго проработал на заводе.

«Люди после сорока становятся отработанным материалом в нашем государстве. Помогать им никто не собирается», — добавил Михаил Сергеев.

Он заявил, что бывшие и остающиеся сотрудники требуют участия в переговорах чиновников Ленобласти с возможными инвесторами, чтобы сохранить рабочие места за теми, кто готов продолжить работу во Всеволожске.

Дарья Драй ИА REGNUM Митинг рабочих завода Ford во Всеволожске

Другие представители трудового коллектива отмечали, что с закрытием завода «Форд» и увольнением людей бюджет Всеволожска и Ленобласти потерял не только НДФЛ и другие выплаты, но и налоги от многочисленных подрядчиков предприятия, а также поступления в бюджет от членов семей уволенных работников.

Митингующие также отмечали, что готовы работать на высоком уровне на любого автопроизводителя, который может прийти во Всеволожск.

«Поставьте нам на конвейер любую модель, выпускаемую в России, хоть «Ладу», и мы сделаем из нее качественный автомобиль», — заявил одни из ораторов.

Митинг прошел без происшествий.

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