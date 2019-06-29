Вашингтон, 29 июня, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Производители консолей Microsoft, Sony и Nintendo направили совместную просьбу в торговое представительство США об исключении игровых приставок из списка товаров, облагаемых повышенными пошлинами при ввозе из Китая в США. Об этом сообщает Wccftech.

Ben Franske Microsoft

В мае правительство США приняло решение о расширении списка товаров китайского производства, облагаемых повышенными пошлинами при ввозе в США. В расширенный список попали и игровые приставки, которые собираются на территории Китая, в том числе и американскими компаниями.

Лидеры рынка игровых приставок — американская компания Microsoft, а также японские компании Sony и Nintendo, направили в торговое представительство США обращение с просьбой исключить видеоприставки из этого списка. Производители считают, что повышение тарифов ударит по конечным потребителям, а также по американским разработчикам программного обеспечения. Также повышение тарифов замедлит развитие США в сфере информационных технологий, причём не только в индустрии видеоигр.

«Как ведущие производители консолей для видеоигр, мы представляем эту отдельную заявку, чтобы подчеркнуть огромное значение и чрезмерный экономический ущерб, который предлагаемые тарифы на игровые приставки могут оказать на всю экосистему видеоигр», — подчёркивается в письме производителей консолей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне торговое представительство США отклонило ряд подобных запросов, полученных от производителей электромобилей Tesla, GM и Fiat Chrysler.