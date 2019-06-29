Таллин, 29 июня, 2019, 12:41 — ИА Регнум. В субботу 29 июня, после завершения учений НАТО Baltops 2019, в эстонский порт Мууга зайдёт с визитом флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney. Об этом сообщает издание ERR.

U.S. Navy Флагманский корабль США Mount Whitney

На время пребывания корабля в Таллине запланированы встречи американских военных моряков с эстонскими чиновниками, представителями местного самоуправления, военнослужащими и членами военизированной организации «Кайтселийт». В воскресенье пройдут встречи экипажа корабля с «идеологически правильной» молодёжью из государственного лагеря обороны и трудовой дружины старшеклассников. В понедельник корабль смогут посетить выпускники школ, выбравшие военную карьеру. Им продемонстрируют устройство и оснащение корабля.

В среду корабль выйдет в море и продолжит свою миссию «сдерживания российской военной угрозы».

Корабль уже был в Таллине три года назад. Также он известен тем, что в 2008 году не мог войти в порт Севастополя из-за антинатовских выступлений в городе. А после того, как ему всё-таки удалось войти в порт, команда корабля не смогла сойти на берег из-за невозможности обеспечения безопасности.

Корабль связи и управления Mount Whitney типа «Блю Ридж», построенный в 1971 году, базируется в итальянском порту Гаэта, поскольку зоной действия Шестого флота США является Средиземноморский регион. Водоизмещение корабля составляет 19 760 тонн, длина 194 метров. Экипаж — 305 человек. Для выполнения своих функций корабль оснащён новейшими системами связи и управления. Его вооружение предназначено только для защиты самого корабля.