Пермь, 29 июня, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Один человек погиб, шестеро, в том числе двое детей, пострадали при ДТП в центре Перми. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

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Авария произошла в ночь с 28 на 29 июня. На перекрёстке улиц Окулова и Попова столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Kalina не уступил дорогу автомобилю Honda.

Среди пострадавших — двое малолетних детей, в момент аварии находившиеся в автомобиле LADA Kalina. Все пострадавшие были госпитализированы. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, для ликвидации последствий аварии привлекались пять человек личного состава и одна единица техники.

По факту ДТП, приведшего к гибели человека начато расследование. Правоохранительные рганы устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

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