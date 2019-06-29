Берлин, 29 июня, 2019, 12:40 — ИА Регнум. 27 июня Общество немецкого языка опубликовало список самых необычных и причудливых имен, зарегистрированных в Германии в последнее время. Об этом пишет газета Heute.

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В списке имеются имена многих героев греческой и римской мифологии (Афродита, Посейдон, Гермес, Даная и др.), германской мифологии (Вотан, Фрея, Балдур, Локи). Одобрены имена героев пьес Шекспира — Гамлет, Макбет, Офелия, Отелло, Корделия. В этом году многие семьи выбрали имена персонажей сериала «Игра престолов»: Дейенерис, Халиси, Джорах, Тирион, Серсея и другие.

Встречаются имена, данные в честь звезд мировой эстрады (Шакира, Рианна, Бьорк, Ри, Лемми) или других известных людей — Меркель, Твен, Роден. Некоторые имена происходят от географических названий: Курдистан, Флорида, Амстердам, Лондон, Йена, Любляна, Майн, Аргентина, Берн, Вифлеем, Помпея.

Отдельные имена вызывают удивление, но все же они были одобрены властями. Среди них Шалом, Харрикейн (англ. «ураган»), Триумф, Эдельвейс, Скай, Киви, Лимон, Текила.

Общество немецкого языка представило и имена, которые власти отказались регистрировать. В их числе — Люцифер, Пиноккио, фон Меер (букв. «из моря»), Бэтмен, Феррари, Хаотика, Бандито, Микилауда, Гроссхерцог («великий князь»).