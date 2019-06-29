Москва, 29 июня, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Российский боксёр Сергей Ковалёв проведёт бой с британцем Энтони Ярдом. Об этом сообщает World boxing news.

(сс) Боксер Сергей Ковалёв с болельщиком

По словам промоутера российского боксёра Кэти Дува, переговоры между представителями Ковалёва и Ярда продвигаются вперёд, стороны пришли к соглашению по условиям контракта.

Отметим, что 36-летний Ковалёв является чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе. На его счету 33 победы, одна ничья и три поражения. У 27-летнего Ярда — 18 побед, 17 из которых нокаутом.

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