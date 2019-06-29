Турин, Италия, 29 июня, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Туринский футбольный клуб «Ювентус» собирается подписать контракт с бывшим полузащитником команды «Пари Сен-Жермен» Фабианом Рабьо, сообщает 29 июня журналист телеканала Sky Sport Фабрицио Романо в своем Instagram.

(сс) RonnyK Футбольный клуб «Ювентус»

По данным источника, контракт между туринским клубом и 24-летним игроком будет заключен на четырёхлетний срок, сразу по окончании действия текущего контракта Рабьо с «ПСЖ».

Напомним, контракт Рабьо с «ПСЖ» рассчитан до июля текущего года и ранее игрок был отстранен от работы с основным составом парижской команды за отказ подписать новый контракт с её руководством.

Отметим, в текущем сезоне футболист сыграл за «ПСЖ» в 20 матчах и отметился в них 2 голами.