Источник: «Ювентус» подпишет с полузащитником Рабьо контракт на 4 года
Турин, Италия, 29 июня, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Туринский футбольный клуб «Ювентус» собирается подписать контракт с бывшим полузащитником команды «Пари Сен-Жермен» Фабианом Рабьо, сообщает 29 июня журналист телеканала Sky Sport Фабрицио Романо в своем Instagram.
(сс) RonnyK
Футбольный клуб «Ювентус»
По данным источника, контракт между туринским клубом и 24-летним игроком будет заключен на четырёхлетний срок, сразу по окончании действия текущего контракта Рабьо с «ПСЖ».
Напомним, контракт Рабьо с «ПСЖ» рассчитан до июля текущего года и ранее игрок был отстранен от работы с основным составом парижской команды за отказ подписать новый контракт с её руководством.
Отметим, в текущем сезоне футболист сыграл за «ПСЖ» в 20 матчах и отметился в них 2 голами.