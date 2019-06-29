Ростов-на-Дону, 29 июня, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в России — «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) — приостановит производство. Уйти в отпуск на два месяца вынуждает отсутствие заказов, связанное с отменой субсидирования скидок на сельхозтехнику отечественного производства.

Rostselmash.com Завод «Ростсельмаш»

«Сейчас принято решение июль проработать, отпраздновать юбилей завода — 90 лет 26 июля, и с 1 августа на два месяца по 1 октября коллектив уходит в отпуск. Неделю назад 8 млрд рублей по программе государственного субсидирования производителей сельскохозяйственной техники, выделенные на этот год, закончились, и заводы начали объявлять о том, что скидок они не предоставляют. Рынок встал, и на ближайшее время, по данным отдела продаж «Ростсельмаша», в плане на ближайшие месяцы в плане продаж стоят нули, нет заявок», — цитирует ТАСС президента ассоциации «Росспецмаш», совладельца «Ростсельмаша» Константина Бабкина.

В настоящее время штат сотрудников превышает 10 тыс. человек. Всем им отпуск будет оплачен в соответствии с законодательство.

«Это пауза, никаких панических действий. Просто снизили загрузку, сохраняем коллектив, работаем над новыми моделями и модификациями, но сокращаем все расходы», — пояснил Бабкин.

ИА REGNUM ранее сообщало, что правительство Ростовской области выделило компании кредит в размере 20 млн рублей. Средства завод планирует потратить средства на приобретение дорогостоящего оборудования.

Позже стало известно, что крупнейшее предприятие Ростовской области из-за отмены господдержки может оказаться на грани выживания.