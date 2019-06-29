Астрахань, 29 июня, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Ребёнок девяти лет погиб, упав с катамарана во время водной прогулки в Астрахани. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по Астраханской области.

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По предварительным данным, полученным следствием, было установлено, что прокат катамаранов на Городском острове на берегу реки Волга был организован местным индивидуальным предпринимателем.

Вечером 28 июня предприниматель сдал в аренду катамаран местному жителю 23-х лет, который пришёл кататься с двумя братьями возрастом 16 и девять лет. При этом на катамаране не было никаких спасательных жилетов либо других средств для спасения на воде. С арендовавшим катамаран молодым человеком и его братьями никаких инструктажей и поведении на воде не проводилось. Количество человек, находившихся на катамаране, превышало допустимые нормы.

Во время катания мальчик девяти лет упал с катамарана и утонул. Тело ребёнка до сих пор не обнаружено, ведутся поисковые работы.

Предприниматель, сдавший в аренду катамаран, задержан в качестве подозреваемого по данному делу, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.

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