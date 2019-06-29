Лондон, 29 июня, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Барабанщик группы Korn Again Алекс Хиден перенес инсульт во время выступления, однако продолжил концерт, об этом 28 июня сообщает издание Manchester Evening News.

Instagram.com alex_headen Барабанщик группы Korn Again Алекс Хиден

Музыкант, выступая в городе Стокпорт почувствовал боль в плече, после чего у него онемела левая часть тела, однако он доиграл свою партию до конца, после чего упал. Его немедленно госпитализировали.

«Я не хотел останавливаться, потому что не хотел подвести свою группу и наших поклонников» Алекс Хиден

В настоящее время барабанщику стало значительно лучше, но какое-то время он не сможет участвовать в концертах.

Напомним, Korn Again является трибью-группой легендарного американского коллектива Korn, на своих концертах они исполняют композиции песен своих кумиров.