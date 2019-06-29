Грозный, 29 июня, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков стал игроком грозненского «Ахмата». Об этом 29 июня сообщается на странице клуба в Twitter.

Дмитрий Голубович Денис Глушаков

Отмечается, что «Ахмат» подписал с Глушаковым контракт по схеме «1+1», т. е. на один сезон с возможностью продления ещё на год. Глушаков присоединится к команде на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

https://twitter.com/akhmatgrozny/status/1144866896468217856

Напомним, с 2013 по 2019 год Глушаков играл за «Спартак», в составе которого стал чемпионом России сезона 2016/17 и выиграл Суперкубок России.

Глушаков покинул московский клуб после ряда скандалов, связанных с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой, а также нежеланием платить алименты бывшей жене.

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