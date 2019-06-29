Осака, Япония, 29 июня, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп надеется, что Китай нарастит свой импорт из Соединенных Штатов. Такое мнение он выразил 29 июня в заявлении по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки» в Осаке.

Gov.cn Встреча Дональда Трампа И Си Цзиньпина

«Надеемся, что КНР будет наращивать импорт из США», — заявил Дональд Трамп.

Также американский лидер отметил, что его страна надеется урегулировать «надлежащим образом» проблему торгового баланса двух стран с помощью консультаций.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на встрече на полях саммита «большой двадцатки» G20 договорились о приостановке торговой войны и возобновлении переговоров.