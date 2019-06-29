Вашингтон, 29 июня, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Подписчики Instagram-аккаунта американской певицы Бритни Спирс обвинили её в неудачном редактировании фотографий после очередной публикации в социальной сети.

Instagram.com britneyspears Бритни Спирс

На опубликованной фотографии Бритни Спирс постаралась воссоздать образ, которого она придерживалась во время выпуска дебютного альбома Baby One More Time, выпущенного в 1999 году. Однако пользователи социальной сети обратили внимание, что на фотографии явно видны следы ретуши, особо заметной по деформации ящиков кухонного стола:

«Не пытаюсь злорадствовать, но вы, очевидно, постарались уменьшить свою талию». «Когда вы редактируете фотографии, то вам нужно поработать и над исправлением фона», — отметили пользователи Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бритни Спирс попала в десятку самых высокооплачиваемых певиц по итогам 2018 года, по версии рейтинга журнала Forbes.