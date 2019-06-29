Москва, 29 июня, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников судостроительной отрасли страны с их профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована сегодня, 29 июня, на официальном сайте президента России.

Mil.ru

Путин напомнил, что Россия является великой морской державой, а также гордится именами выдающихся учёных, конструкторов, инженеров, рабочих, которые своим трудом вписали яркие страницы в историю российского кораблестроения. Именно эти люди заложили самые высокие стандарты качества работы специалистов современной российской судостроительной отрасли.

Российские судостроительные предприятия внедряют инновационные и уникальные технологии в процессе своей работы. Труд работников судостроительных и судоремонтных верфей, а также конструкторских бюро многогранен. Специалисты высочайшего класса создают мощные атомные и дизель-электрические ледоколы, научно-исследовательские, а также круизные суда. Строятся современные грозные надводные и подводные боевые корабли, идёт модернизация предприятий судостроительной отрасли. Широко внедряются инновационные технологии.

«Многие из этих разработок поистине уникальны», — подчеркнул президент России.

Судостроительная отрасль России опирается на славные традиции, а также серьезный кадровый и интеллектуальный потенциал. Это позволяет отрасли эффективно выполнять поставленные задачи на благо России.

Стоит отметить, что День кораблестроителя был установлен не так давно — в 2017 году. Этот день приурочен к годовщине указа 1667 года царя Алексея Михайловича о строительстве парусного судна «Орёл», которое стало первым российским судном, построенным по государственному заказу.