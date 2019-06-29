Иркутск, 29 июня, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Пока одни борются со стихийным бедствием, устраняя последствия наводнения в Иркутской области, другие пытаются заработать на пострадавших. Как следует из официального сообщения иркутского правительства, факты увеличения стоимости продуктов питания и питьевой воды выявлены на территориях пострадавших от наводнения муниципалитетов.

Irkobl.ru Наводнение в Иркутской области

В связи с этим первый заместитель губернатора Руслан Болотов поручил службе потребительского рынка контролировать цены.

По дороге в Тулун позвонили жители и рассказали, что в некоторых районах города хлеб подорожал до 140 рублей за булку.

«Это недопустимо. Надо совместно с правоохранительными органами разобраться и оперативно принять меры», — подчеркнул Руслан Болотов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось несколько дней назад из-за проливных дождей. В зоне действия паводка находится 31 населенный пункт в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулонском и Чудском районах. Подтоплены 3735 жилых домов, в которых проживает 9063 человека, в том числе 1984 ребенка, 3747 приусадебных участков. По свидетельству очевидцев, часть домов и строений уничтожено.

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