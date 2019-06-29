Опубликована ранее не изданная песня Уитни Хьюстон
Вашингтон, 29 июня, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Музыкальный продюсер из Норвегии Кирре Горвелл-Даль, более известный под сценическим псевдонимом Kygo, впервые опубликовал песню «Higher Love» в исполнении американской певицы Уитни Хьюстон, погибшей в 2012 году. Аудиозапись доступна на официальной странице Kygo на видеохостинге YouTube.
Опубликованная запись является кавером песни британского музыканта Стива Уиндвуда. Уитни Хьюстон записала свою версию этой песни ещё в 1990 году, однако она так и не вошла ни в один из альбомов певицы. 27 июня норвежский музыкальный продюсер представил версию этой записи в своей обработке.
«Я думаю, что все знаю о моей любви к Уитни Хьюстон. Она остаётся несокрушимой даже в 2019 году», — прокомментировал публикацию песни Kygo на своей странице в социальной сети Twitter.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, певица Уитни Хьюстон скончалась 11 февраля 2012 года в возрасте 48 лет. Её тело было обнаружено в номере отели «Беверли Хилтон» в Лос-Анджелесе.