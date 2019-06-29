Псков, 29 июня, 2019, 10:28 — ИА Регнум. В Ганзейский союз Нового времени приняты три города из Великобритании, Германии и России, в том числе Старая Русса из Новгородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое решение принято сегодня, 29 июня, на собрании ганзейских делегатов в Пскове.

Genybwf Колокольня Воскресенского собора. Старая Русса

Президент Ганзейского союза Ян Линденау напомнил, что города, претендующие на вхождение в союз, должны документально подтвердить свою причастность к средневековой Ганзе или свои тесные связи с ней. Заявки на вступление в союз поступили от пяти городов — Ганновера (Германия), Грейт-Ярмута (Великобритания), а также от трёх городов России — Старой Руссы (Новгородская область), Петрозаводска (Карелия) и Выборга (Ленинградская область). Линденау отметил, что заявка от Выборга поступила слишком поздно, поэтому будет рассмотрена на следующем собрании ганзейских делегатов — в 2020 году, в Брилоне (Германия), в рамках 40-х Международных Ганзейских дней Нового времени.

Что касается заявок остальных городов, по словам Линденау, свои связи с Ганзой подтвердили Ганновер, Грейт-Ярмут и Старая Русса, а Петрозаводску это не удалось.

Большинством голосов предложение о включении трёх новых членов было поддержано, против проголосовали три делегата.

Таким образом, состав Ганзейского союза Нового времени увеличился до 195 городов из 16 стран Европы.

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Напомним, что Ганзейский союз Нового времени — объединение городов России и Европы по примеру средневековой Ганзы, существовавшей в XII—XVII веках. Считается, что это самая массовая международная общественная организация в Европе.

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