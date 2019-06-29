Осака, Япония, 29 июня, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Реформа Всемирной торговой организации (ВТО) неизбежна, заявил 29 июня премьер-министр Японии Синдзо Абэ на итоговой пресс-конференции по окончании саммита G-20 в Осаке.

The White House Синдзо Абэ на cаммите G20

По слова Абэ, в связи с продвижением глобализации, противоречия между странами усиливаются и страны «Большой двадцатки» смогли подтвердить основные принципы свободной торговли, которые подразумевают собою «свободный, справедливый, недискриминационный рынок».

«С другой стороны, неизбежна реформа ВТО. Реальность такова, что ВТО сейчас не всегда может реагировать на такие современные вызовы, как глобализация, цифровизация», — заявил японский премьер-министр.

Также японский лидер отметил, что четвертая промышленная революция в виде искусственного интеллекта и больших данных продвигается быстрыми темпами, ввиду чего нужны новые правила управления данными, что и стало основной темой нынешнего саммита G-20.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее на саммите «Большой двадцатки» президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макронобсудили на полях встречи развитие сотрудничества двух стран, а также возможность возобновления «нормандского формата» по Украине.