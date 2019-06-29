Осака, Япония, 29 июня, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Египтом должны быть выведены на новый уровень. Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом ас-Сиси в рамках саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака.

Kremlin.ru Влалимир Путин и Абдельфаттах Сиси

По словам Путина, отношения между Египтом и Россией развиваются весьма энергично, и обе страны намерены вывести двусторонние отношения на новый, ещё более продвинутый уровень.

«Отношения наши развиваются весьма энергично, в наших планах вывести двусторонние связи на новый, ещё более продвинутый уровень», — сказал президент России.

Путин напомнил, что это предусмотрено Договором о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве, который Россия и Египет подписали в октябре 2018 года.

Кроме того, Путин сердечно поблагодарил ас-Сиси за весомый вклад в подготовку саммита «Россия-Африка», который должен пройти в Сочи осенью 2019 года. Президент России выразил надежду, что Египет поспособствует тому, чтобы отношения между Россией и странами Африки получили новый импульс в своём развитии.

Абдель Фаттах ас-Сиси, в свою очередь, отметил, что для Египта отношения с Россией имеют «особую ценность», особенно в экономической сфере, торговле и антитеррористической безопасности.

Стоит отметить, что полноформатное авиасообщение между Россией и Египтом так и не было восстановлено.