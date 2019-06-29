Осака, Япония, 29 июня, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Встреча с президентом России Владимиром Путиным в Осаке была продуктивной, а российский лидер оказался «потрясающим человеком», заявил президент США Дональд Трамп 29 июня корреспонденту телеканала «Россия-24».

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

Дональд Трамп прокомментировал встречу с Владимиром Путиным, которая прошла 28 июня в Осаке на полях саммита G20. Он рассказал, что одной из главных тем диалога стало экономическое партнёрство.

«Мы многого достигли, мы начали обсуждать торговлю. Между Россией и США — двумя великими странами — должна быть торговля», — отметил Трамп.

«Я думаю, что он [Путин] — потрясающий человек», — добавил американский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня глава МИД РФ Сергей Лавровохарактеризовал прошедшую встречу глав России и США как «важную и конструктивную».