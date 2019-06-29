Москва, 29 июня, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении приняла внесенные в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» поправки, которые предусматривают повышение в 2019 году поступлений в казну налогов и сборов на 205,6 млрд рублей. О том, чем объясняет необходимость роста узаконенных поборов Минфин, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реформы

Пояснительная записка к законопроекту указывает на то, что в этом году в бюджет от нефтегазовых компаний поступит на 58,7 млрд рублей меньше, и этот провал необходимо возместить. Что и задумано сделать за счет сборов с остальных субъектов бизнеса. Цель, с которой Минфин хочет заставить несырьевой бизнес заплатить за сырьевой, остается не совсем ясной: то ли дело ограничивается пополнением бюджета, то ли бонусом станет ослабление позиций и так несильного бизнеса. Как бы то ни было, Минфин ставит несырьевой сектор в слабую перед сырьевым позицию, да и не только перед сырьевым. Не выплатит 272 236,9 млн рублей «Сбербанк» — еще одна потеря, компенсация которой ляжет на плечи все того же сектора.

И это еще не всё. Законопроект предусматривает рост финансовых заимствований страны в текущем году на $844,3 млн, при том что смысл занимать доллары при профицитном бюджете и при прогнозируемом Минфином росте доллара тоже остается не совсем понятным. Зато планируется нарастить использование целевых иностранных кредитов, предоставляемых международными финансовыми организациями, на $24,1 млн, чтобы помочь федеральным чиновникам, которые исполняют проекты МФО. Тот же законопроект предусматривает снижение бюджетных ассигнований на погашение долгов страны перед другими государствами — хотя, казалось бы, раз доллар вырастет, то от долгов лучше избавляться. Так кому на помощь работает Минфин РФ?

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «"Что хочется мне кушать»: за жор госкорпораций заплатит частный бизнес».