Осака, Япония, 29 июня, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Саудовская Аравия готова работать вместе со странами участниками «Большой двадцатки» над преодолением мировых кризисов. Об этом 29 июня на сессии закрытия двухдневного саммита G20 заявил наследный аравийский принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Kremlin.ru Мухаммед бен Салман Аль Сауд

«Саудовская Аравия намерена работать в содействии со странами Группы двадцати для выработки консенсуса по разрешению кризисов, с которыми сталкивается весь мир», — заявил наследный принц.

Также он подчеркнул, что именно на странах «Большой двадцатки» лежит ответственность за создание в мире процветающего общества.

Кроме этого, как считает Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, мировое развитие может обеспечить поддержка молодежи и женщин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что на встрече в формате БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), прошедшей в рамках саммита G-20 в Осаке, он не захотел спорить с президентом Российской ФедерацииВладимиром Путиным о ситуации в Венесуэле.