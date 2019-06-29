Москва, 29 июня, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Трактор стоимостью более 4 млн рублей угнал неизвестный злоумышленник у безработного в Новой Москве. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД города Москвы.

Трактор

Происшествие случилось в поселении Десеновское. Трактор JCB 4CX, угнанный злоумышленником, принадлежал местному жителю, в настоящее время безработному.

Материальный ущерб, нанесённый владельцу трактора, составил около четырёх млн 300 тысяч рублей.

По факту угона транспортного средства было возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Ранее ИА REGNUM сообщало о краже, произошедшей в салоне сотовой связи города Москвы. Неизвестный похитил из кассы салона более трёх миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».