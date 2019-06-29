Осака, Япония, 29 июня, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что на встрече в формате БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), прошедшей в рамках саммита «Большой двадцатки» в Осаке, он не захотел спорить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о ситуации в Венесуэле. Об этом Болсонару заявил журналистам сегодня, 29 июня.

(сс) Senado Federal Жаир Болсонару

По словам Болсонару, на встрече в формате БРИКС момент для агрессивного выступления по вопросу Венесуэле был совершенно не подходящий. Поэтому президент Бразилии и не стал этого делать. Также он напомнил, что политику в современном мире определяют ядерные державы, и ему совершенно не хотелось спорить с крупнейшей из них.

«Мы понимаем, что решение относительно будущего нашего мира принимают ядерные державы. Со своей стороны я не хотел вступать в полемику с Путиным, с ядерной державой», — сказал Болсонару.

Напомним, что встреча лидеров стран БРИКС прошла в Осаке накануне. Именно с этой встречи Путин начал свою работу на саммите. Примечательно, что встреча проходила под председательством Бразилии.

Стоит отметить, что это была первая встреча Путина с Болсонару. Нынешний президент Бразилии считается правым политиком. Он ориентируется на США и активно поддерживает проамериканскую венесуэльскую оппозицию, которая так и не смогла осуществить при поддержке США государственный переворот в Боливарианской Республике. Россия, в свою очередь, поддерживает законные власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро.