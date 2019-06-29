Осака, Япония, 29 июня, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

«Уверена, что как это появилось, так само и пройдет», — рассказала в Осаке немецкий канцлер, комментируя свои недавние приступы дрожи, которые происходили с нею во время официальных мероприятий.

Также Ангела Меркель отметила, что она не может рассказать по этому поводу ничего особенного и чувствует себя хорошо.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 июня, канцлеру Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда во время протокольной части мероприятия лидеры двух стран вместе стояли на красной дорожке и слушали гимны Украины и Германии. Позднее, 27 июня, у Ангелы Меркель вновь случился приступ дрожи во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.