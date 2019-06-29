Иркутск, 29 июня, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Жители Иркутской области, терпящие бедствие от мощнейшего наводнения, стали свидетелями того, как по реке плывут целые усадьбы, надворные постройки и дачные домики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео Мощнейшее наводнение в Иркутской области. По реке плывут дома и постройки

К примеру, на видеокадрах, которые опубликовала на своей станице в Facebook Людмила Гордеева, видно что течение на реке очень быстрое и плывущие по ней строения буквально как спички ломает о бетонный мост:

«Вот плывут дома городов Нижнеудинск и Тулун Иркутской области. Реальные кадры очевидцев. Это ужасно».

«Вот такой трэш происходит в городе Тулуне», — говорит один из очевидцев на видео, которое опубликовал Дмитрий Тимофеев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, паводковая обстановка в иркутском городе Тулуне, где уровень воды местами доходит до третьих этажей жилых домов, продолжает ухудшаться. Согласно официальным данным городского сайта, сегодня, 29 июня, на 12:00 местного времени уровень воды в реке Ия прибавился ещё на восемь сантиметров и составил 1383 см (при критическом 700 см).

Цитата из видео Иркутская область. По реке плывут дома и постройки

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