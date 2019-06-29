Сан-Паулу, Бразилия, 29 июня, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль признан лучшим игроком матча с командой Колумбии.

(сс) Anish Morarji Артуро Видаль

Видаль забил гол, который был отменён после просмотра видеоповтора VAR. Кроме того, он уверенно реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Чили обыграла команду Колумбии в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале Кубка Америки.

Читайте также: Сборная Чили обыграла Колумбию вышла в полуфинал Кубка Америки