Москва, 29 июня, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Прохладная погода, облачность и сильный дождь ожидает жителей и гостей Москвы 29 июня, согласно данным Гидрометцентра России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Похолодание в Москве

Прогнозируется, что температура воздуха в российской столице не поднимется выше +13° C. Днём москвичей ожидает облачность и сильный дождь, ночью — прояснения и небольшие осадки. Атмосферное давление составит 736 мм рт. ст. Ожидается, что 30 июня воздух прогреется до +21° C.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на субботу 29 июня из-за непогоды в московских аэропортах было отменено и задержано 25 авиарейсов.