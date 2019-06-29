Тулун, Иркутская область, 29 июня, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Глава МЧС России Евгений Зиничев, полномочий представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Сергей Левченко находятся в уходящем под воду городе Тулун, сообщает сайт правительства Иркутской области.

Цитата со страницы Сибирь. МБХ медиа Наводнение в Тулун

«В планах руководителей — облёт территорий, пострадавших от дождевых паводков, проведение выездной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где на селекторной связи будут все пострадавшие территории», — сказано в официальном сообщении областных сластей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ухудшение паводковой обстановки в Тулонском районе произошло накануне вечером, 28 июня, когда уровень воды в реке Ия возле райцентра достиг 1037 см при критическом 700 см. Подтопленными оказались 878 частных домов, в которых проживает 1171 человек. Сейчас (по состоянию на 12:00 местного времени) уровень Ии составляет уже 1383 см.

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Всего стихия нанесла урон 31 населенному пункту в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах. Готовятся к наводнению и в Зиминском районе. В области введён режим чрезвычайной ситуации.

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