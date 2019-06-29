Тулун, Иркутская область, 29 июня, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Паводковая обстановка в иркутском городе Тулун, где уровень воды местами доходит до третих этажей жилых домов, не улучшилась. Судя по официальным данным городского сайта, сегодня, 29 июня, на 12:00 местного времени уровень воды в реке Ия прибавился ещё на восемь сантиметров и составил 1383 см, тогда как утром, в 6:00 вода поднялась на 40 сантиметров, достигнув отметки 1332 см (при критическом 700 см).

ГУ МЧС по Иркутской области Наводнение в Тулуне

С затопленных территорий продолжают эвакуировать пострадавших. Обращаясь к населению, мэр города Юрий Карих признался:

«Мы до последнего старались удержать воду, чтобы она в город не дошла. Мы знали слабые места, отсыпали дамбу, но на всём протяжении её отсыпать было невозможно и вода прошла через неё».

Градоначальник попросил граждан не тратить лишнюю воду на принятие ванн и стирки пока не произойдёт спад воды. Дело в том, что водозабор в городе пришлось остановить, а имеющихся запасов, по оценке мэра, «хватит часов на 12».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутскую область пришло несколько дней назад вместе с проливными дождями, затопив населённые пункты в четырёх районах края. Пострадали несколько тысяч человек.

В Тулуне на данный момент подтоплено 878 частных жилых домов, в которых проживает 1171 человек. В аварийно-спасательных работах задействовано 50 человек и 17 единиц техники. В области введён режим ЧС.