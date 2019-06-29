Мезень — город в Архангельской области, в устье одноименной реки. Задолго до его возникновения эти земли были пограничными между русским миром и миром ненцев. Первым, что привлекло русских в эти края — были пушнина и ловчие соколы для царской охоты. Первое русское поселение на месте Мезени так и называлось — Сокольня Нова, позднее Окладникова слобода — в честь владевшего этими землями новгородского боярина Окладникова. Это та часть Мезени, которая стоит дальше от моря. Соколов отлавливали несколько столетий и отсылали в Великий Новгород и Москву.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дореволюционные дома в Мезени всегда с архитектурной изюминкой, на них приятно смотреть

Владимир Станулевич ИА REGNUM Мезень – очень зеленый город. Центральная ее улица представляет собой аллею

Владимир Станулевич ИА REGNUM Богоявленский собор Мезени построен в 1861 голу на средства купца С.Шевкуненко, при советской власти перестроен под клуб, затем кинотеатр, в 1999 году возвращен верующим

Владимир Станулевич ИА REGNUM Заместитель директора краеведческого музея Мезени Людмила Окулова у надгробной плиты одного из именитых жителей старой Мезени

Владимир Станулевич ИА REGNUM На некоторых домах в городе установлено по нескольку табличек – очень старый, старый и современный адрес

В Лампожне, в 320 км от Мезени, с XV века дважды в год собиралась крупнейшая пушная ярмарка, куда ненцы везли пушнину, а русские ее покупали, предоставляли место и охрану для ярмарки. Торг привлекал купцов из Англии, Дании, Голландии. Около 1600 года ярмарку перенесли в Окладникову слободу — ту часть нынешней Мезени, которая выше по реке. А в XVII веке из Окладниковой и Кузнецовой слобод сложился город Мезень. Жители занимались морским промыслом и взаимодействовали с ненцами. Покупали пушнину, лили медные колокольчики для оленьих стад.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Набережная реки Мезени

Владимир Станулевич ИА REGNUM Границей бывших Окладниковой и Кузнецовой слобод является небольшой залив разрезающий Мезень на две части. Когда-то здесь стояли ладьи мезенских мореходов и верфи

В мезенских деревнях была выведена «мезенка» — уникальная порода лошадей — низкорослых, способных выкапывать себе корм из-под снега. По неписанному правилу мезенские мореходы занимались морским промыслом на Новой земле, а промышленники их Архангельска, Онеги ходили на Шпицберген. Но и туда добирались мезенцы — известна история как несколько жителей Мезени, потерпевшие кораблекрушение в XVIII веке, прожили 6 лет на Шпицбергене.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Поклонный крест поморам установлен в 1997 году на набережной реки Мезени

Владимир Станулевич ИА REGNUM Надпись на табличке сообщает, что крест посвящен «мезенским поморам покорившим северные моря от благодарных потомков»

Мезень стала местом ссылки идеолога церковного раскола протопопа Авваакума. Позднее его перевезли в Пустозерск, но семья и его сторонники остались в Мезени, рассылая по стране рукописные прокламации. Царское правительство посчитало опыт удачным, и Мезень до 1917 года стала местом ссылки для попавших в опалу и революционеров. Здесь побывали в ссылке боярин Артамон Матвеев, князь Василий Васильевич Голицын, мятежные поляки, Александр Серафимович, Клим Ворошилов, Инесса Арманд и сотни других ссыльных. Маленький городок не мог переварить такое число ссыльных, их влияние на жизнь Мезени было огромно.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дореволюционные дома в Мезени всегда с архитектурной изюминкой, на них приятно смотреть

Владимир Станулевич ИА REGNUM Советская эпоха оставила о себе менее симпатичную архитектурную память, чем дореволюционная – дома-бараки

Владимир Станулевич ИА REGNUM Пожарную часть Мезени украшает пожарная помпа начала XX века

Владимир Станулевич ИА REGNUM Как и везде на Русском Севере памятники павшим в Великой Отечественной войне – предмет постоянного внимания властей и жителей

Ужасы гражданской войны миновали Мезень. При советской власти по мезенским деревням прошла коллективизация, с ее трагедиями, но к 1991 году в совхозах района имелось 11 000 голов крупного рогатого скота, а в 2020 году в личных хозяйствах всего района — 14 голов. Мезенский порт в 2000-х «умер», причал разрушился и доставка грузов морем прекратилась. В 2009 году к Мезени проложили дорогу, которую до этого, с перерывами, строили аж с начала XIX века. Дорога резко ускорила отьезд жителей — в 2000 году в районе проживало около 10 тыс. человек, а в 2019 году — 3,5 тысячи.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дом казначейства, ныне отделение Сбербанка. До Великой Отечественной войны в этом здании работал Герой Советского Союза Александр Торцев

Владимир Станулевич ИА REGNUM Советская эпоха в архитектуре Мезени прагматична — никаких архитектурных излишеств

Река Мезень славится своими приливами — их высота в устье достигает 8−10 метров, а задуманная еще при советской власти приливная электростанция могла бы обеспечить электричеством 7 таких городов как Санкт-Петербург.