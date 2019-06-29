Вашингтон, 29 июня, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обменял нападающего Андре Бураковски в «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщается на сайте «Кэпиталз».

Michael Miller Андре Бураковски в составе хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз»

Отмечается, что в обратном направлении проследует форвард из фарм-системы «Колорадо» Скотт Космачук. Кроме того, «форвард» получит право выбора на драфте-2020 (второй и третий раунды).

В сезоне 2018/19 Бураковски сыграл в 76 матчах в регулярном чемпионате НХЛ, забросив 12 шайб и отдав 13 результативных передач. В плей-офф нон провёл семь игр, в которых набрал два (1+1) очка.

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