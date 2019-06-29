Иркутск, 29 июня, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Иркутскую область накрыло мощнейшей волной паводка. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, на 29 июня в зоне действия паводка находится 31 населённый пункт в четырёх муниципальных районах: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулонском и Чунском.

Цитата из канала Mbk-news Наводнение в Тулузе

«В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках подтоплены 3735 жилых домов, в которых проживает 9063 человека, в том числе 1984 ребенка, 3747 приусадебных участков».

МЧС РФ

Цитата из канала Mbk-news В Тулуне эвакуируют население из-за наводнения

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области пришло вместе с проливными дождями. Реки вышли из берегов и затопили территории в четырёх районах области. Наиболее сложная гидрологическая обстановка возникла в городе Тулун, где накануне прорвало дамбу. По свидетельству Mbk-news и фотографиям, которыми делятся местные жители, в некоторых домах вода доходила до третьих этажей»:

« У меня в доме уже второй этаж затопило. Я в квартире на пятом этаже сижу », — написала нам ночью жительница Тулуна Маргарита Кремлякова. Утром женщину эвакуировали».

Цитата из канала Mbk-news Затопленные дома в Тулузе

В зону затопления попало 32 социально-значимых объекта. Подтоплено 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов. Ограниченно движение для грузового транспорта на участке с 1277 по 1427 километр и для всех видов транспорта с 1370 по 1371 километр федеральной автодороги Р-255 «Сибирь».

Цитата из канала Mbk-news В Иркутской области затоплены тысячи домов

Напомним, всего в Тулуне расположены 9263 жилых дома, в которых проживает 41 671 человек. На утро 29 июня подтоплено 887 жилых домов, в которых проживает 1771 человек, из них 251 ребёнок. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Приангарье сохранится и в ближайшие дни.