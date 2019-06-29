Киев, 29 июня, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев впервые не был предупреждён о встрече президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, и это — «очень тревожный звонок». Об этом Порошенко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Обидели

По словам Порошенко, когда он был президентом, власти США обычно предупреждали Киев о том, что американский президент будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным и согласовывали с украинской стороной позиции. Но теперь всё иначе.

«Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии — первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти», — пишет Порошенко.

Он подчеркнул, что за последние пять лет ни властям США, ни властям стран Евросоюза и в голову бы не пришло встречаться с руководством России без ведома Украины и согласования с Киевом всех позиций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака состоялись полуторачасовые переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсуждали ключевые вопросы международной повестки дня, в том числе и Украину.

По мнению Порошенко, обсуждение Украины между Путиным и Трампом без представителей самой Украины — это «часть российского реванша».