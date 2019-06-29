Осака, Япония, 29 июня, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер больше не претендует на должность председателя Европейской комиссии. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на информированные круги.

(сс) European People's Party Манфред Вебер

Решение было принято вечером 28 июня на встрече глав государств и правительств стран Европейского союза в японской Осаке. Оно согласовано с руководителями партий Европейского парламента.

Не исключено, что преемником Жана-Клода Юнкера будет выбран политик, имя которого ранее не упоминалось в гонке за главным постом в Брюсселе. В переговорах стали звучать имена премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, президента Литвы Дали Грибаускайте, исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой.

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