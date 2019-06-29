Ковров, Владимирская область, 29 июня, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Один человек погиб, количество пострадавших возросло до 11 человек при хлопке газа с последующим возгоранием в городе Ковров во Владимирской области. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

33.mchs.gov.ru Пожарная машина

Информация о пожаре, произошедшем в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Зои Космодемьянской города Ковров поступила в дежурную службу МЧС в 00:08 по местному времени. В квартире находились три человека: супружеская пара и их взрослый сын.

В результате хлопка газа с последующим возгоранием погиб глава семьи, его сын и супруга получили травмы. Также получили травмы соседи.

Кроме того, как сообщил главный врач ковровской станции медицинской скорой помощи Александр Коптев, среди пострадавших есть сотрудники полиции и МЧС. Все пострадавшие госпитализированы, два человека находятся в реанимационном отделении.

Все жители дома временно размещены в гостинице «Ковров». Причина хлопка газа устанавливается. По предварительным данным, в качестве основной версии произошедшего рассматриваются действия сына проживавшей в квартире супружеской пары.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении спасателями в Австрии тела второго погибшего при взрыве бытового газа в жилом доме в Вене. Взрыв в пятиэтажном доме нанёс ущерб двум зданиям, пострадали 15 человек, состояние двоих оценивается медиками как тяжёлое.