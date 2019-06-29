Москва, 29 июня, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков может перейти в состав грозненской команды «Ахмат», сообщает 29 июня Сhampionat.com.

(сс) Steindy Денис Глушаков

По данным источника, сам 32-летний футболист склонен принять предложение команды из Грозного. Также сообщается, что соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год и, согласно его условиям, зарплата футболиста составит 1 млн евро.

Отметим, Денис Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год и в прошлом сезоне сыграл за клуб в 18 матчах Российской Премьер-лиги, отметившись в них 3 мячами. 19 июня футболист покинул московскую команду.