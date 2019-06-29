Лампедуза , Италия, 29 июня, 2019, 07:30 — ИА Регнум. В ночь на 29 июня власти Италии задержали капитана судна неправительственной организации Sea-Watch 3, 31-летнюю гражданку Германии Каролу Ракете, передает немецкий канал n-tv.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Ракете была предупреждена, что как только ее судно вопреки запрету властей пришвартуется в порту острова Лампедуза, она будет задержана. Она заявила, что готова пойтив тюрьму ради спасения мигрантов. Руководитель организации Sea Watch Йоханнес Байер написал в социальных сетях, что Ракете поступает правильно. 40 мигрантов остаются на борту.

12 июня судно Sea-Watch 3 взяло на борт 53 мигранта из Африки у побережья Ливии. Капитан направила корабль в итальянские воды. Власти Италии сначала позволили высадить 11 мигрантов, затем еще двоих. Береговая охрана приказала судну держаться в миле от итальянского порта.