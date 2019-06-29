Рио-де-Жанейро, Бразилия, 29 июня, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Сборная Аргентины одержала победу над командой Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинские болельщики

В составе сборной Аргентины голы забили нападающий Лаутаро Мартинес на 10-й минуте матча и полузащитник Джованни Ло Чельсо на 74-й минуте.

Таким образом, сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет со сборной Бразилии.

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