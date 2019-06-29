Токио, 29 июня, 2019, 05:30 — ИА Регнум. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на полях саммита G20 обсудили развитие сотрудничества двух стран, а также возможность возобновления «нормандского формата» по Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон на саммите G20 в Осаке

По его словам, Путин и Макрон «сверили часы по основным вопросам» двусторонних отношений. В частности, президент Франции заявил о необходимости придать импульс торгово-экономическому и культурному сотрудничеству.

Песков добавил, что в настоящее время ведётся подготовка к общей встрече министров иностранных дел и обороны России и Франции.

Также стороны обсудили ситуацию на Украине. В контексте этого была отмечена необходимость активизации «нормандского формата» (Россия, Франция, Германия, Украина), отметил пресс-секретарь.

Вместе с тем, по его словам, чёткого понимания, когда может состояться встреча глав государства в данном формате, пока нет, и этот вопрос ещё предстоит прорабатывать «на рабочем уровне».

Напомним, ранее Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают возможным говорить о восстановлении «нормандского формата» переговоров по Донбассу с учётом смены руководства Украины.