Осака, Япония, 29 июня, 2019, 05:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином ситуаци вокруг китайской телекоммуникационной компании Huawei, передаёт The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

«Мы будем обсуждать Huawei», — сказал глава Белого дома журналистам на саммите G20 в Осаке.

Он добавил, что на повестке его переговоров с Си Цзиньпином будут и другие темы, в том числе будет обсуждаться торговая сделка между США и Китаем.

Напомним, министерство торговли США в мае ввело санкции в отношении Huawei, запретив поставки китайской компании компонентов и технологий американских производителей.

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