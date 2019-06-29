Сухум, 29 июня, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Национальная платежная система Абхазии «Апра» начала обслуживать банковские карты российской платёжной системы «Мир». Об этом сообщает пресс-служба Национального банка республики.

Mil.ru Карта «Мир»

«Все банки участники национальной платёжной системы «АПРА» подключены к межсистемному взаимодействию и обслуживают карты «Мир» в своей терминальной сети», — говорится в сообщении.

Отмечается, что держателям карт «Мир» теперь доступны операции по выдаче наличных в банкоматах и кассах банков на территории Абхазии, а также операции по оплате товаров и услуг в POS-терминалах, установленных в торговых точках республики.

В Национальном банке Абхазии добавили, что в дальнейших планах — обеспечить обслуживание карт «Апра» на территории присутствия платежной системы «Мир».

Напомним, договор о взаимодействии национальных платёжных систем России и Абхазии с целью организации взаимного обслуживания банковских карт был подписан в июле 2018 года.