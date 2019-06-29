Страны НАТО займутся созданием «военного интернета»
Берлин, 29 июня, 2019, 03:59 — ИА Регнум. Германия и Нидерланды намерены объединить усилия для создании первого в мире «военного интернета». Об этом сообщает издание ZDNet.
Как уточняется, соответствующее соглашение было подписано министрами обороны двух стран 26 июня во время саммита глав военных ведомств НАТО в Брюсселе.
Предполагается, что новая сеть получит название Tactical Edge Networking (TEN) и в перспективе должна будет объединит военные сети всех государств — членов альянса.
На первом этапе посредством сети планируется наладить связь между наземными операциями армии ФРГ и тактической коммуникационной программой FOXTROT министерства обороны Нидерландов.
Сообщается, что штаб-квартира TEN будет открыта в немецком городе Кобленц, а центр технологического дизайна планируется открыть в нидерландском Амерсфорте. Стоимость реализации проекта на его первом этапе оценивается в несколько миллионов евро.