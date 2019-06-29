Москва, 29 июня, 2019, 03:38 — ИА Регнум. Экипаж пассажирского самолёта, совершающего рейс Москва-Дублин в ночь на 29 июня, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту, передаёт «Рен ТВ».

Петр Данилов ИА Красная Весна Пассажиры в самолете

По информации телеканала, на воздушном судне во время полёта одному из пассажиров потребовалась экстренная медицинская помощь.

Как сообщается, что в аэропорту самолёт уже ожидает бригада скорой помощи.

Отмечается также, что сам полёт проходил штатно, никаких технических проблем у авиалайнера нет, другим пассажирам также ничто не угрожает.

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