Каракас, 29 июня, 2019, 03:26 — ИА Регнум. Официальный Каракас решительно осуждает «затянувшиеся атаки» на Венесуэлу и её народ со стороны администрации президента США Дональда Трампа, говорится в распространённом заявлении МИД Боливарианской Республики.

Rufino Uribe Венесуэла

В ведомстве отмечают, что введённые 28 июня санкции в отношении сына главы Венесуэлы Николаса Мадуро являются нелегитимными и имеют целью «персонализировать продолжающуюся атаку на боливарианскую революцию и лидерство президента республики».

Напомним, ранее министерство финансов США сообщило о введении персональных санкций в отношении сына члена Национального учредительного собрания Венесуэлы Николаса Эрнесто Мадуро Герра. В Вашингтоне считают сына Николаса Мадуро причастным к «распространению пропаганды» и оказанию давления на вооружённые силы республики.