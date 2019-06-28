Из-за непогоды в Москве отменено и задержано более 20 авиарейсов
Москва, 29 июня, 2019, 02:51 — ИА Регнум. В общей сложности 25 авиарейсов отменено и задержано в ночь на субботу, 29 июня, в аэропортах Московского авиауазла. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».
Дарья Антонова ИА REGNUM
В ожидании рейсов
В частности, в аэропорту «Домодедово» отменено семь авиарейсов и ещё четыре рейса задерживается, в «Шереметьево» задержано восемь рейсов, во «Внуково» задерживается шесть рейсов.
В аэропорту «Жуковский» на данный момент все рейсы следуют по расписанию.
Напомним, ранее столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ночь на 20 июня. Согласно прогнозу синоптиков, в регионе ожидается дождь, местами сильный, а также северо-западный ветер порывами до 13−18 метров в секунду.