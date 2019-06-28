Вашингтон, 29 июня, 2019, 02:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил желание встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своего предстоящего визита в Южную Корею. Соответствующую запись он разместил в своём микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«После некоторых очень важных встреч, включая мою встречу с президентом Китая Си, я поеду из Японии в Южную Корею с президентом Муном. Пока я буду там, если председатель КНДР Ким видит это, я бы встретился с ним на границе в демилитаризованной зоне, чтобы просто пожать ему руку и поздороваться», — написал глава Белого дома.

Напомним, последняя встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в феврале 2019 года во Вьетнаме и завершилась безрезультатно. На текущей неделе президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщал, что официальные лица США и КНДР ведут переговоры относительно возможности проведения третьего саммита лидеров двух стран.